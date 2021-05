Red Panthers tanken vertrouwen voor EK en houden schietoefeningen tegen de VS

In volle voorbereiding op het EK extra vertrouwen opdoen: dat was de missie van de Red Panthers in hun dubbele confrontatie met de Verenigde Staten in de Pro League. Opdracht meer dan geslaagd. Zaterdag wonnen de Panthers al met 3-0, zondag scoorden ze nog wat vlotter.

De Red Panthers waren zondag bij de rust al zegezeker na doelpunten van Ambre Ballenghien, Stéphanie Vanden Borre en Shauna Ikegwuonu. Ballenghien en Vanden Borre hadden er echt wel zin in: beiden scoorden ook in de tweede helft. Vlak na de 5-0 van Vanden Borre was daar al de 6-0 van Lucie Breyne. Zes treffers vonden de Belgische dames wel voldoende. Linnea Gonzales scoorde in de slotfase nog de eerredder - als je daar al kan van spreken - voor de Amerikaanse vrouwen. IN JUNI EK IN NEDERLAND Een ferme uithaal, die 6-1-overwinning van de Belgische vrouwenploeg. Zaterdag was het dus al 3-0 geworden in hun voordeel na treffers van Raye (2x) en Duquesne. Op 30 mei ontvangt België op het Wilrijkse Plein Nederland voor een derby der Lage Landen. Dat is de generale repetitie voor het EK, dat op 5 mei aanvangt in Nederland.