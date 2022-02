Red Lions domineren, maar gaan verrassend ten onder tegen grote rivaal

De Red Lions zijn er zaterdagavond niet in geslaagd om Argentinië te kloppen in de Hockey Pro League. Onze nationale ploeg kon een snelle achterstand nog uitwissen, maar op het einde scoorden de Argentijnen alsnog de 1-2.

Argentinië won enkele jaren geleden nog de olympische finale in het hockey van de Red Lions, waardoor het land de grote rivaal is van onze nationale ploeg. Ook zaterdagavond toonden de Argentijnen zich, want ze kwamen snel op voorsprong: 0-1.

De Red Lions lieten zich echter niet van de wijs brengen en na een sterke wedstrijd kwamen ze ook op gelijke hoogte via Sébastien Dockier. De Red Lions gingen nog op zoek naar de overwinning, maar kregen op het einde alsnog een koude douche: Argentinië maakte er 1-2 van en daar bleef het ook bij. Deze avond volgt al een nieuwe confrontatie tussen de twee landen.