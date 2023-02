🎥 Red Lions winnen makkelijk van Nieuw-Zeeland en staan in halve finales WK hockey

De Red Lions verdedigen hun wereldtitel in India.

De Belgen stonden in de kwartfinale van het WK hockey verrassend tegenover Nieuw-Zeeland en niet gastland India. De kwartfinale overleven moest voor de Red Lions dan ook makkelijk worden en dat gebeurde ook.

In de eerste helft waren de Lions erg dominant en scoorden ze ook al twee keer vrij snel. Strafcornerspecialist Alexander Hendrickx is dan wel out voor de rest van het WK, maar Tom Boon toonde na 10 minuten dat de Belgen daar gevaarlijk op blijven.

Na een kwartier verdubbelde Florent Van Aubel de voorsprong van de Belgen. Net voor de rust probeerde Nieuw-Zeeland het ook eens vanop strafcorner, maar Wegnez en Vanasch werkten het gevaar weg.

Boon dreigde in de tweede helft nog eens met een strafcorner, maar deze keer ging hij er niet in. De Belgen controleerden na de rust. Nieuw-Zeeland had nog wel enkele kansen, maar tot scoren kwamen ze uiteindelijk niet meer.