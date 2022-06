Nu wél dubbel succes: Red Lions en Red Panthers vinden vlot weg naar doel en trakteren publiek op mooie zeges

Er is nu wel sprake van dubbel succes bij de nationale ploegen: de Red Lions en de Red Panthers hebben het publiek op zondag een overwinning kunnen schenken.

De Red Lions hadden zaterdag nog een gelijkspel tegen India moeten toestaan. Het werd zelfs een nederlaag in de shoot-outs. Wanneer ze een dag later op achterstand kwamen, ging het alarm al zachtjes af. De Kerpel zorgde voor rust in de tent door in het begin van de tweede helft een counter af te ronden.

Nadien drukte Hendrickx enorm zijn stempel op de match door twee keer een strafcorner in doel te jagen. Zo had België een geruststellende marge beet, mede dankzij belangrijke tussenkomsten van De Sloover en goalie Vanasch voordien. India slaagde er wel nog in om de 3-2 te maken, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam het dit keer niet.

FORFAITSCORE IN VROUWENMATCH

De Red Panthers hadden dan weer helemaal geen moeite om hun collega's uit India opzij te schuiven. Voor de tweede dag op rij leverden de Belgische vrouwen een sterke prestatie. Nelen en Englebert namen de doelpunten in het eerste kwart voor hun rekening. Raye en Vanden Borre beslisten de match nog voor rust met de 3-0 en 4-0. Ballenghien bracht de forfaitscore nog op het bord: het werd een klinkende 5-0.