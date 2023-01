Red Lions maken achterstand goed en moeten vrede nemen met gelijkspel tegen Duitsland op WK

Na de 5-0 tegen Zuid-Korea lonkte een moeilijkere opgave voor de Red Lions op het WK: Duitsland bedwingen. Dat lukte maar net. Het werd 2-2.

Het onderling duel met de Duitsers zou wellicht beslissend zijn voor de groepswinst. De Belgen wilden dus zeker niets laten liggen. Het was wel even schrikken wanneer Rühr opdook voor Vanasch. De Belgische goalie wist er gelukkig wel raad mee en zag zijn landgenoten kort nadien scoren. Charlier werkte mooi af in de verste hoek: 0-1 voor de Red Lions.

Met de voorsprong op het bord domineerde België, maar desondanks liep het wel tegen een gelijkmaker aan. Wellen maakte vanuit een scherpe hoek de 1-1. Cosyns dacht meteen te antwoorden, Stadler stopte zijn schot. Zowel Vanasch als Stadler konden nadien nog een doelpunt van de tegenpartij vermijden.

WEGNEZ SLEEPT ER GELIJKSPEL UIT

De nederlaag dreigde alsnog voor België: na een duw van De Kerpel in de rug van Miltkau benutte Grambusch de strafbal. Duitsland moest wel nog even met een man minder verder na een straf voor Prinz. De Red Lions profiteerden hiervan om nog gelijk te maken. Wegnez knalde de 2-2 in de linkerhoek. De Belgen kwamen nog een paar keer dicht bij de 2-3, maar moeten vrede nemen met een gelijkspel.