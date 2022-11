België en Nederland organiseren samen het WK hockey 2026

België en Nederland mogen samen het WK hockey in 2026 organiseren. En dat zowel voor de mannen als voor de vrouwen.

In september dienden de Belgische en Nederlandse hockeybonden (KBHB en KNHB) een bid in. Dat overtuigde de FIH om het WK 2026 voor mannen en vrouwen naar België en Nederland te brengen.

Op voorhand hadden België en Nederland al het idee om in de zomer van 2026 een double gender-WK te organiseren. Dat zou in het Wagener Stadion in Amstelveen en in het hockeystadion in Waver, die nog moet gebouwd worden, zijn. Daarmee overtroefden ze Zuid-Afrika, Australië, Uruguay, Duitsland en Engeland en Wales, die enkel het mannen- of vrouwentornooi wilden organiseren.

"Beide bonden zijn dankbaar en trots dat het bestuur van de FIH de organisatie van het toernooi heeft gegund aan België en Nederland", klinkt het in een persbericht van de KBHB. "In het centrum van het hockeygekke Europa wordt het WK een groot feest. We gaan alvast keihard aan het werk."

België werd eind 2018 al eens wereldkampioen. Nooit eerder organiseerden ze een WK hockey.