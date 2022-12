Red Lions verdedigen met weinig verrassende selectie wereldtitel in India in januari

De Belgen willen voor een tweede wereldtitel op rij gaan.

Bondscoach Michel van den Heuvel neemt bijna iedereen mee naar India die vorig jaar in Japan het Olympisch goud behaalde. Alleen Manu Stockbroekx is er niet bij. Hij haalde na een zware hersenschudding niet meer hetzelfde niveau, Tanguy Cosyns was dan weer niet bij de ploeg die goud behaalde in Tokio, maar was er al eerder bij.

"We hebben een oudere groep, maar die is wel speciaal. Ik werk al vijf jaar met deze jongens, en ik zie dat ze nog steeds progressie maken. Dit zijn de beste spelers op dit moment in België", zei bondscoach Van den Heuvel.

De Belgen openen op 14 januari tegen Zuid-Korea (12.30 uur Belgische tijd). Drie dagen later speelt het tegen Duitsland (14.30 uur) en op 20 januari treffen de Lions Japan (12.30 uur).

Belgische selectie:

Keepers: Vincent Vanasch, Loïc Van Doren

Verdedigers: Arthur Van Doren, Gauthier Boccard, Alexander Hendrickx, Arthur De Sloover, Loïck Luypaert

Middenvelders: John-John Dohmen, Felix Denayer, Simon Gougnard, Antoine Kina, Victor Wegnez

Aanvallers: Florent van Aubel, Sébastien Dockier, Cédric Charlier, Nicolas De Kerpel, Tom Boon, Tanguy Cosyns

Reserves: Thibeau Stockbroekx, Maxime Van Oost