Alexander Hendrickx loodst Red Lions eigenhandig voorbij Argentinië, ook Panthers nemen - na shoot-outs - revanche

Revanche nemen tegen Argentinië, daar gingen de Lions en Panthers voor. Alexander Hendrickx toonde bij de mannen alvast de weg naar winst. Ook de Belgische vrouwen stapten als winnaars van het veld.

Onze nationale ploegen hadden eerder in de Pro League allebei een nipte nederlaag geleden tegen Argentinië. Dat diende dus rechtgezet te worden en die taak wilde Alexander Hendrickx wel op zich nemen. Voor rust prikte hij er al twee tegen de netten. Tussendoor scoorde Vila voor Argentinië.

Hendrickx zette in het derde kwart een strafbal om: zijn hattrick was compleet. Nog was de honger naar doelpunten niet gestild bij de hockeyspeler die ontegensprekelijk de man van de match was. Hij maakte dan ook nog een vierde. Argentinië milderde nog via Ferrero, maar kreeg door België - zeg maar door Hendrickx - wel een 4-2-nederlaag aangesmeerd.

PANTHERS KOMEN TERUG NA ACHTERSTAND

Bij de vrouwen was het misschien een nog zwaardere opgave om olympisch kampioen Argentinië over de knie te leggen. In een duel waarin beide teams kansen gaven aan jonge speelsters, opende Costa de score. Englebert zette Struijk op weg naar de gelijkmaker. De owngoal van de Belgische doelvrouw Picard was ongelukkig, maar Ballenghien maakte weer gelijk (2-2). De Red Panthers wonnen de shoot-outs met 2-1.