Red Lions spelen wedstrijd te veel en moeten de duimen leggen voor Nederland in tweede duel van het weekend

Het is geen topweekend geworden voor Red Lions. Het laatste duel van het jaar was er wat te veel aan. In Amstelveen verloren de Belgische mannen met 2-1 van Nederland. Een eerder duel tegen Oranje was uitgedraaid op een gelijkspel, waarna België dan de shoot-outs verloor.

Na dat eerste resultaat was het zaak om in de tweede match meteen bij de les te zijn, maar dat lukte niet. Laks verdedigen kwam de Red Lions duur te staan in de eerste vijf minuten. Nederland maakte meteen twee goals en stak zo zijn hand uit naar de overwinning.

WEINIG KANSEN IN TWEEDE HELFT

Alexander Hendrickx zette vlak voor rust wel een strafcorner om en bracht België opnieuw in de wedstrijd. België verhoogde in de tweede helft enigszins de druk, maar speelde nog weinig kansen bij mekaar. De gelijkmaker zat er dus niet echt in.

Een jammerlijke nederlaag dus voor de Red Lions in hun laatste wedstrijd van het jaar. Ze blijven wel aan kop staan in hun poule in de Pro League.