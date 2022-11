Red Lions in verliezen Hockey Pro League tegen Duitsland, Red Panthers kunnen wel winnen

De Belgische hockeyploegen stonden allebei tegenover Duitsland in de Hockey Pro League.

De Red Panthers kwamen vroeg op voorsprong dankzij Emma Puvrez na een strafcorner. Ook de Duitsers scoorden op strafcorner via Lorenz. Daarna duwde Duitsland door en stond het bij de rust 1-3 voor. Via Abi Raye en Englebert kwamen de Belgen weer op gelijke hoogte. Het bleef gelijk en dus kwamen er een shoot-out.

Daarin stopte doelvrouw Picard een Duitse poging en zo wonnen de Red Panthers van de Duitsers in Argentinië.

Ook de Belgian Lions namen het in Argentinië op tegen de Duitsers. Miltkau kon twee keer scoren voor de Duitsers na een omschakeling, Hendrickx kon wel een strafcorner afwerken voor de Belgen tussendoor. Na de rust sloeg specialist Hendrickx opnieuw toe op strafcorner. Zes minuten voor tijd scoorden de Duitsers toch nog eens.

Duitsland kreeg een strafcorner na een fout van Luypaert in de cirkel. Grambusch zette die om met een laag schot en maakte er 2-3 van. De eerste nederlaag voor de Red Lions is dus meteen al een feit in de Pro League.