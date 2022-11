Red Lions en Red Panthers kennen hun tegenstanders voor de groepsfase op het EK

De Belgische hockeymannen en -vrouwen kennen hun tegenstanders voor het EK in Duitsland volgende zomer.

De Red Lions spelen tegen in de groepsfase tegen van het EK in het Duitse Mönchengladbach tegen Engeland, Spanje en Oostenrijk. In de andere groep zitten Nederland, Duitsland, Frankrijk en Wales.

Ook de Red Panthers kwalificeerden zich voor het EK en kennen hun tegenstanders. Ze nemen het op tegen regerend Europees kampioen Nederland, Spanje en Italië. In de andere groep zitten Engeland, Duitsland, Schotland en Ierland.

Het EK vindt plaats van 18 tot 27 augustus. Nederland is zowel bij de mannen als de vrouwen regerend Europees kampioen. De nieuwe Europese kampioenen plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Parijs.