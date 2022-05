Eddy Demarez weer aan de slag als commentator na alle heisa: "Toegeven dat je een fout hebt gemaakt, verrijkt je leven"

Eddy Demarez gaat morgen weer aan de slag als commentator en presentator. Dat zei hij in een interview met Linde Merckpoel. "Ik heb iets gedaan met mijn fout en dat is het belangrijkste", zegt hij.

Vorig jaar zei Eddy Demarez ongepaste dingen over de Belgian Cats tijdens een Facebook Live. Een storm ontketende zich en Demarez werd op non-actief gezet. Morgen gaat hij weer aan de slag als commentator van de play-offs in het hockey. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met Linde Merckpoel. Ook zal hij af en toe het sporthoofdstuk tijdens Het Journaal presenteren.

"Ik ben op gesprek geweest met de Belgian Cats (basketbal), de Red Flames (voetbal) en de Red Panthers (hockey)", zegt Demarez. "Iemand in de ogen kijken en sorry zeggen. Dat verrijkt je leven. Dat maakt van een slecht mens geen goed mens. Ik was geen slecht mens en nu ben ik geen goed mens."

"Je kan 1000 keer sorry zeggen", gaat Demeraz verder. "Maar dat maakt het niet oké. Zie het als een soort van normvervaging in humor of hersenloze cafépraat. Er zijn geen excuses voor."