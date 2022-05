Verrassing van formaat bij de Red Lions: "Vond het zelfs een beetje laat"

Afgelopen zomer pakten de Red Lions goud op de Olympische Spelen met trainer Shane McLeod.

Na de Olympische Spelen in Tokio laste McLeod een sabbatjaar in en gaf hij de fakkel bij de Red Lions door aan zijn assistent. Het sabbatjaar heeft echter geen tien maanden geduurd. De Lions zitten in volle voorbereiding voor een dubbel duel met Spanje, maar McLeod was opnieuw van de partij. Als T3.

“Ik vond zijn terugkeer nog zelfs een beetje laat”, zegt huidig trainer Michel Van den Heuvel aan Sporza. “Shane is gewoon een geweldige collega. We vullen elkaar goed aan. Ik had al bepaalde verantwoordelijkheden binnen de groep. Daarom zal ik er zelf ook geen problemen mee hebben om verantwoordelijkheden te delen.”