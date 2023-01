Gemengd nieuws bij Red Lions: Tom Boon scoort vijf keer in WK-zege tegen Japan, Hendrickx valt uit met blessure

In de laatste groepsmatch op het WK kregen de Red Lions Japan tegenover zich. Tom Boon ontpopte zich tot een echte kwelduivel voor de Aziaten. De Lions hopen dat de ruime zege volstaat voor groepswinst, maar betreuren ongetwijfeld het uitvallen van Hendrickx.

Na een eerste kwart zonder doelpunten opende Charlier met een overhoekse knal de Belgische rekening. Boon mikte de 2-0 in het dak van het doel. Hij had de smaak meteen goed te pakken. Door een assist van Denayer te benutten en een schot van Dockier te deviëren, had Tom Boon meteen zijn hattrick beet.

Japan hing bij een 4-0-ruststand al volledig in de touwen. Enig minpunt uit de eerste helft voor de Red Lions was het uitvallen van Alexander Hendrickx: de strafschopspecialist had een knieblessure opgelopen. Voor de kansen in het vervolg van het toernooi is het toch hopen dat het geen al te ernstige blessure is.

HOPEN OP GROEPSWINST

Japan speelde nog een aardige eerste helft en redde de eer via Fukuda. Boon maakte nog zijn vierde en zijn vijfde uit de partij en tussendoor wist ook Dockier de weg naar doel te vinden. Het werd zo een uitslag om u tegen te zeggen: 7-1. De Belgen, die voor aanvang evenveel punten hadden dan Duitsland, hopen dat die ruime overwinning goed genoeg is voor groepswinst. De Duitsers moeten al heel veel scoren om beter te doen.