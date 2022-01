Dedecker fileert sportwereld: "Geen brug met ongelijke leggers in Kenia", "Anders dan koers", "Hypocriet van Rode Duivels" en "Niemand van Borgerocco bij hockeyploeg"

Jean-Marie Dedecker heeft als ex-judobondscoach wel een felle mening over de sportwereld. En hij neemt daarbij geen blad voor de mond.

"Turnen doe je tegen China met 1,4 miljard. Je turnt tegen de Russen, tegen de Verenigde Staten, tegen de Roemenen. Alleen niet tegen de Kenianen. Daar hebben ze geen brug met ongelijke leggers.”

Misbruik

"Materiaalsporten heb je niet bij de arme landen. Maar turnen doe je wel tegen vier miljard mensen. Dat geldt niet voor de koers", aldus Dedecker in Het Laatste Nieuws over de gouden medaille van Nina Derwael op de Olympische Spelen.

Over misbruik in het judo: "Wij hebben in het judo ooit ook een slechte verzorger gehad, maar lang heeft dat niet geduurd. Twee meisjes zijn iets komen zeggen. Iedereen weet dat de lever hier ligt, hé. Als de lever ineens daar ligt (wijst tussen de benen, red.) is er een probleem.”

Hypocriet

"Gaan we hypocriet doen? Straks gaan de Rode Duivels naar Qatar, maar ondertussen zitten ze wel allemaal op hun knieën voor Black Lives Matter. Terwijl er voor het WK 6.500 slaven gestorven zijn om stadions te bouwen. Onze spelers staan op de loonlijst van sjeiks van Qatar, Saudi-Arabië. En dan gaat De Bruyne knielen voor Black Lives Matter? Lukaku klaagt iedere keer over racisme, maar als iemand kansen heeft gehad, dan hij wel.”

En over hockey was hij ook ferm: "Kijk naar de namen: Loïck, Félix, Thibeau. Dat zijn de omhooggevallen middenstanders. Die ploeg zet een fantastisch resultaat neer, maar hockey is the only white sport. Ze zingen de Brabançonne in twee talen, maar het zijn bijna allemaal Vlamingen. Daar speelt niemand van Borgerocco bij."