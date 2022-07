Red Panthers beginnen met overtuiging en een ruime overwinning aan het WK

De Red Panthers hebben hun start op het WK niet gemist. Het was met veel overtuiging dat onze nationale ploeg zich presenteerde en dat was ook te merken aan de score.

In hun eerste wedstrijd op het WK hockey voor vrouwen troffen de Red Panthers Zuid-Afrika. In het eerste kwart kwamen geen van beide teams tot scoren, maar nadien braken de Belgische dames de bal. Vanden Borre knalde in een korte tijdsspanne twee strafscorners in doel. België ineens 2-0 voor dus en op rozen.

Een Zuid-Afrikaanse speelster kon ook wel eens een strafcorner benutten. Zo was de spanning weer helemaal terug, ondanks dat de Red Panthers duidelijk domineerden. De verlossende treffer liet wel even op zich wachten, tot in het laatste kwart zelfs.

NET GEEN HATTRICK VANDEN BORRE

Englebert stelde de Belgische zege veilig door de 3-1 binnen te tikken. Ze zag haar gretigheid kort hierna ook beloond met de 4-1. Nadien kwam Vanden Borre ook nog dicht bij een hattrick, maar ze zag die stranden op de paal. Zonder erg, want België boekte wel degelijk een mooie overwinning (4-1).