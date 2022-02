Red Lions houden schietoefening tegen Chili

De olympische kampioenen zijn op trainingsstage in Chili. In Santiago, de hoofdstad, oefenden de Red Lions tegen de Zuid-Amerikanen. Het draaide uit in een potje eenrichtingsverkeer.

De Red Lions, de nationale hockeymannen, hebben in een oefeninterland hard uitgehaald tegen Chili. In Santiago werd het liefst 0-7 tegen het nummer 23 op de wereldranking. In Chili bereiden de Red Lions zich voor op twee duels tegen Argentinië in het kader van de FIH Pro League. Deze 23 spelers nemen deel aan de trainingsstage in Chili: Boccard, Charlier, Cosyns, De Kerpel, De Sloover, Denayer, Dockier, Dohmen, Ghislain, Gougnard, Hendrickx, Kina, Luypaert, Poncelet, Stockbroekx, Van Aubel, Van Doren L, Van Doren A, Van Oost, Van Asch, Vandenbroucke, Wegnez, Willems.