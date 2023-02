De Red Lions gaan bibberend naar de finale na shoot-outs tegen Nederland

België heeft zich opnieuw voor de WK-finale geplaatst. Het won van Nederland na een moeilijke wedstrijd en na shoot-outs waarin Vincent Vanasch opnieuw een hoofdrol speelde.

Nederland begon het beste aan de partij. Ze drukten de Red Lions richting eigen doel en dwongen strafcorners af. De 2e was de goede en Nederland stond via Janssen 0-1 voor.

In het volgende quarter begonnen de Red Lions meer greep op de wedstrijd te krijgen. Felix Denayer duwde de bal binnen, maar de scheidsrechter zag voorafgaand een fout van Dockier. Uiteindelijk kreeg België ook een strafcorner. Tom Boon zette die om. 1-1 was de ruststand.

Na de rust kwam Nederland opnieuw het beste uit de kleedkamer. Vincent Vanasch had een hand nodig om een knappe counter van Nederland af te stoppen. Even later kregen ze een nieuwe strafcorner. Janssen werkte die binnen. Florent Van Aubel kon op de lijn de bal niet meer wegwerken.

De Red Lions zetten nadien weer druk. Denayer was er een paar keer kortbij. Ook Boon miste de gelijkmaker. Even later was het wel prijs. Nicolas De Kerpel had de hele 1e helft niet gespeeld, maar zorgde wel voor de gelijkmaker. In het laaste quarter sloop er bij Nederland meer en meer vermoeidheid in de gelederen. De Red Lions kregen heel wat kansen om het af te maken. Ook kreeg het een strafbal, maar Boon miste die en het bleef 2-2.

Er kwamen shoot-outs. Vanasch deed zijn bijnaam The Wall meteen alle eer aan. Van Dam miste. Bij België miste enkel Cosyns, maar Vanasch redde nog 2 keer. Zo gingen de Red Lions naar de finale van het WK. Daar wacht Duitsland die Australië uitschakelden.