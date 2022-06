Red Panthers trakteren tegenstander op forfaitscore en tanken pak vertrouwen voor het WK

Zo, nog even vertrouwen tanken voor het WK, dachten de Red Panthers. Met een forfaitscore pakte ze nog uit in het weekend voor ze naar Amstelveen trekken voor het WK.

De Belgische hockeyvrouwen zijn wel reeds in Nederland. In Den Bosch gaven ze de Verenigde Staten partij in het kader van de Pro League. Hun Amerikaanse tegenstandsters misten enkele strafcorners in het eerste kwart, waarna de Panthers het commando overnamen in het tweede kwart.

VERSAVEL EN RAYE SCOREN TWEEMAAL

Louise Versavel knalde de voorsprong op het bord en verdubbelde deze in de tweede helft. Abi Raye en Stephanie Vanden Borre maakten het Belgische feestje compleet. De 0-3 van Raye was een tip-in, de 0-4 van Vanden Borre kwam er na een strafcorner.

Toen er nog zo'n strafcorner aankwam, lukte Raye in de rebound ook nog de 0-5. Dat was meteen ook de eindstand. Na deze overwinning met een forfaitscore zit het gemoed van de Red Panthers zeker goed met het oog op een WK.