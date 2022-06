Ontmoeting met een topland: Red Lions moeten gelijkspel toestaan, Red Panthers boeken knappe overwinning

Een ontmoeting met een topland: dat is een goede test voor de Red Lions en de Red Panthers. Die leverde wisselend resultaat op: de Lions speelden gelijk, de Panthers wonnen.

De Belgische mannenploeg slikte in zijn ontmoeting met India als eerste een doelpunt. Het was dus achtervolgen geblazen, maar dankzij Charlier hingen de bordjes al snel in evenwicht. Ook in het vervolg van de partij vonden beide landen nog de weg naar doel.

INDIA WINT SHOOT-OUTS BIJ DE MANNEN

Dat resulteerde in een spektakelpartij. De Belgen manoeuvreerden zich in een goede positie, want ze gingen met een 3-2-voorsprong het laatste deel van de wedstrijd tegemoet. India kwam echter nog terug tot 3-3 in het slot. Daardoor moesten er ook shoot-outs afgewerkt worden, die ook nog door India gewonnen werden. De Red Lions zullen zeker het gevoel hebben dat er meer in zat.

In het vrouwenhockey is India ook top, het was nog vierde op de Olympische Spelen. Dat maakt het des te knapper dat de Red Panthers India toch hebben kunnen verslaan. Barbara Nelen scoorde al na twee minuten. In het begin van de tweede helft zaten de Panthers helemaal op rozen na de treffer van Ambre Ballenghien. Lalremsiami scoorde nog tegen, maar de verdiende zege van de Panthers kwam niet in het gedrang.