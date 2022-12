Red Lions sluiten het EK indoor af met overwinning en als vijfde beste ploeg

De Red Lions hebben hun EK indoor afgesloten. Op de laatste dag speelden tegen Tsjechië voor de vijfde plaats.

Op het EK indoor hadden de Belgen achtereenvolgens gelijkgespeeld tegen Duitsland (4-4), verloren van Oostenrijk (6-2) en Nederland (10-7), gewonnen van Tsjechië (3-2) en verloren van Zwitserland (3-2). Die laatste nederlaag kwam er zaterdagavond pas.

Belgische doelpuntenmakers waren Mallory Magnant (foto) en Philippe Simar. Zij konden dus het verlies niet afwenden, waardoor enkel nog een nieuwe ontmoeting met Tsjechië de Red Lions restte. Met als inzet de vijfde plaats op het toernooi.

DOELPUNTENFESTIVAL

België had het mentale voordeel dat het Tsjechië dus al een keertje had geklopt en kwam ook op voorsprong. Na de Tsjechische gelijkmaker werd het nog een doelpuntenfestival, dat in het voordeel uitdraaide van België. Met 9-7 veroverden de Red Lions de vijfde plaats op het EK.