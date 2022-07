Red Panthers zien WK ten einde komen na nipte nederlaag tegen topfavoriet Nederland

De Red Panthers hadden op het WK graag gestunt tegen topfavoriet Nederland. Een nipte nederlaag werd het echter en dus het einde van het toernooi voor de Belgische ploeg.

Met gastland en topfavoriet Nederland als tegenstander kreeg de Belgische nationale damesploeg een zware opdracht voorgeschoteld in de kwartfinales van het WK. Desondanks kreeg Gerniers een grote kans om de Panthers op voorsprong te brengen, maar die liet ze onbenut. Het was toch vooral Nederland dat drukte en later ook scoorde. Leurink maakte de 1-0 op aangeven van De Goede.

Een knappe reflex van D'Hooghe bij een strafcorner was broodnodig om België in de wedstrijd te houden. Het leek na rust ook te renderen, want de Panthers scoorden wél op strafcorner. Vanden Borre legde aan, Gerniers devieerde de 1-1 in doel.

MOES BESLIST DE MATCH

Vanaf dan kon het alle kanten op, maar op een ongelukkige manier slikte België de 2-1. D'Hooghe liet een voorzet van Moes door haar benen in doel glippen. Moes was later nog dicht bij de 3-1 met een knal tegen de paal. De marge bleef slechts één doelpunten, de Red Panthers geraakten helaas niet meer aan de gelijkmaker. Ze gaan er eervol uit in de kwartfinales.