Red Lions maken dubbele achterstand goed en winnen de shoot-outs, nipt verlies voor Red Panthers

De Red Lions en Red Panthers zijn nog eens in actie gekomen, met wisselend succes. Een dubbele achterstand ophalen bleek voor de Lions geen probleem. De Panthers verloren wel.

De tegenstander voor onze nationale hockeyploegen in het kader van de Pro League was Spanje. Geen van onze teams hadden het dus onder de markt. De mannen kwamen in Antwerpen achter door treffers van Reyne en Miralles. Meteen na de 0-2 vielen opnieuw twee doelpunten: John Dohmen maakte de 1-2, Iglesias de 1-3.

Zo was de marge van twee doelpunten in het voordeel van de Spanjaarden hersteld. De doodsteek voor België? Neen, dat was buiten Tom Boon gerekend. Met twee doelpunten in het laatste kwart veegde Boon de achterstand weg: 3-3. Er kwamen dus shoot-outs aan te pas. Die wonnen de Lions met 3-2. Boccard, De Sloover en Gougnard scoorden, terwijl goalie Vanasch een doorn in het oog was van de Spanjaarden.

GOEDE START ONVOLDOENDE VOOR PANTHERS

Eerder had de Spaanse damesploeg wel aan het langste eind getrokken. Nochtans had Ambre Ballenghien de Red Panthers al snel op voorsprong gebracht. Barrios maakte de gelijkmaker en dankzij Oliva werd het in het laatste kwart nog 1-2 voor Spanje.