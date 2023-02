Geen tweede wereldtitel op rij voor Red Lions na spannende match en shoot-outs tegen Duitsland

De Red Lions hebben hun wereldtitel niet kunnen verlengen.

De Red Lions stonden voor de tweede keer op rij in de finale vna het WK hockey. De tegenstander in die finale was Duitsland, dat al voor enkele late comebacks zorgde in zijn vorige rondes. De Duitsers begonnen aan de match met twee strafcorners, maar de verdediging van de Belgen stond goed. Na negenminuten eens de Belgen en Van Aubel werkte de bal meteen binnen.

Een minuut later al de tweede goal van de Belgen via Cosyns. Hij werkte een voorzet van Kina binnen, de Belgen stonden na een kwart 0-2 voor. De Duitsers kregen een strafbal in het tweede kwart, maar Vanasch hield zijn netten schoon. Dat lukte niet tot de rust, Wellen scoorde nog net voor de rust de aansluitingstreffer.

Spannende tweede helft en shoot-outs

Na de rust gingen de Duitsers erop en erover nadat de Belgen de kans op de 1-3 hadden gemist. De ex-Argentijn Peillat scoorde op strafcorner de 2-2, Grambusch schoot de 3-2 door de benen voorbij Vanasch. Boon maakte nog gelijk op strafcorner twee minuten voor tijd. Shoot-outs moesten beslissen over de wereldtitel.

In spannende shoot-outs werd er aan beide kansen gemist, Cosyns miste de laatste goal voor de Belgen en de wereldtitel was voor de derde keer voor de Duitsers. Geen tweede wereldtitel op rij voor de Belgen dus.

