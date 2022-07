Red Panthers laten geen spaander heel van tegenstander op weg naar de kwartfinales op WK

De Red Panthers zitten op het WK al aan hun derde klinkende zege. Een plek in de kwartfinales kon hen dan ook niet ontsnappen.

U las hier eerder al hoe de Belgische dames na twee groepswedstrijden een balans voorlegden van een overwinning en een Nederland. Door Japan met 0-3 te kloppen, kwalificeerden ze zich voor de achtste finales. In deze fase van het toernooi zouden ze het opnemen tegen Chili.

De Zuid-Amerikaanse dames hadden de eerste kans, maar nadien was het al België dat de klok sloeg. De 1-0 kwam er na een strafcorner van Vanden Borre. Na treffers van Rasin en nog eens Vanden Borre hadden de Panthers aan het einde van het eerste kwart reeds gewonnen spel.

IN KWARTFINALES TEGEN NEDERLAND

De Chilenen zagen af, de grote Red Panthers-show ging gewoon door. Englebert zette zich nog in de kijker met twee doelpunten. Bij de 5-0 claimde Chili wel dat ze de bal met de hand geraakt zou hebben, maar daar zal Englebert niet van wakker liggen. De eindscore was dus klaar en duidelijk: 5-0! Het is dus nu al een mooi toernooi voor de Red Panthers. In de kwartfinales nemen ze het op tegen gastland Nederland.