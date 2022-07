Red Panthers krijgen een les in efficiëntie op het WK en blijven met een katertje achter

Geen vervolg van het succes tegen Zuid-Afrika voor de Red Panthers op het WK. Een les in efficiëntie, die kregen ze dan weer wel.

De Red Panthers hadden geïmponeerd door Zuid-Afrika te verslaan met 4-1 en wilden nu ook Australië over de knie leggen. België had schijnbaar de controle over de wedstrijd in de eerste helft en dwong vele strafcorners af. Daar ging er geen enkele van binnen, waardoor er bij de rust nog altijd een brilscore op het scorebord prijkte.

TWEE DOELPUNTEN IN TWEE MINUTEN

Niet alleen zou België niet op voorsprong komen, het kreeg in de tweede helft ook het deksel op de neus. De defensie bleek immers niet helemaal foutloos. Hayes zorgde voor de openingstreffer. De Panthers waren amper bekomen van die opdoffer of ze slikten al een tweede doelpunt. Ook Greiner kende geen genade: 0-2.

De Belgische dames gingen nog vol aan de bak, maar zelfs een aansluitingstreffer was hen niet gegund. Het bleef 0-2. België schoot dubbel zo veel op doel en had 8 strafcorners, tegenover 0 voor Australië. De enige statistiek die telt, is echter die van de doelpunten. Door deze nederlaag moet België tegen Japan de tweede plaats in de groep en een ticket voor de achtste finales zien veilig te stellen.