Red Lions en Red Panthers lijden nipte nederlagen tegen de Argentijnen in de Pro League

Een ontmoeting met de Argentijnen: dat was voor de Red Lions en de Red Panthers in de Pro League de tweede opdracht.

Argentinië - België: dat is een topaffiche in het mannenhockey. Beide ploegen stelden niet teleur. Een eerste salvo kwam van de Belgen: Dockier raakte de paal, de goedgevolgde Cedric Charlier kon wel afwerken. Lang bleef de Belgische voorsprong niet op het bord. Lucas Vila profiteerde van mistasten in onze defensie en maakte er 1-1 van.

Dat was ook de ruststand. Het was pas in de slotfase dat een volgend doelpunt viel en dat zorgde dan ook voor de beslissing. Nicolas De La Torre wist één van de vele strafcorners te benutten: Argentinië haalde het zo dus met 2-1.

GELIJKMAKER PANTHERS STRANDT OP DE LAT

Ook bij de vrouwen werd het een nederlaag met het kleinste verschil voor de Belgische nationale ploeg. De Argentijnse druk resulteerde in een doelpunt van Valentina Costa, die in geharrewar 1-0 kon maken. De Red Panthers kwamen nog wel dicht bij de gelijkmaker. Emily White trof via de doelvrouw van Argentinië de dwarsligger.