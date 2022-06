Engelsen zijn spelbreker: Red Lions mogen eindwinst Pro League vergeten ondanks comeback, Red Panthers verliezen

De Engelsen zijn niet onze favoriete tegenstander. Niet van de Red Lions, niet van de Red Panthers. De Belgische mannenploeg speelde nog 2-2 gelijk, de vrouwen verloren.

Door enkele blessures was het schuiven in de Belgische defensie bij de mannen. De Brit Will Calnan rook meteen zijn kans en scoorde al snel twee keer. De Red Lions zowaar 2-0 in het krijt. De veerkracht van de Lions kwam nadien wel naar boven. Vlak na de 2-0 knalde Arthur De Sloover de aansluitingstreffer knap tegen de touwen. In de slotminuut sleepte Alexander Hendrickx via een strafcorner nog een gelijkspel uit de brand.

Zo werd het dus een 2-2-gelijkspel en kwamen er shoot-outs aan te pas. Dat is echter niet de specialiteit van de Belgen, bleek ook ditmaal. Engeland won de shoot-outs met 3-0. Na dit puntenverlies lijkt het er sterk op dat niet België, maar Nederland de Pro League zal winnen bij de mannen.

RED PANTHERS GEVEN VOORSPRONG WEG

De Red Panthers hadden al vijf wedstrijden niet meer verloren, maar staan nu ook weer met hun voetjes op de grond. Nochtans had Struijk op aangeven van Gerniers de Belgische dames op voorsprong gebracht. Na rust schakelde Engeland een versnelling hoger en keerde het nog. Howard zorgde voor 1-1 en Balsdon knalde raak op penaltycorner: 2-1 werd de eindstand.