ION Hockey League wil de beste hockeycompetitie ter wereld worden

De Top Hockey League (THL), de vereniging van clubs die de mannen- en vrouwencompetities van de Belgische eredivisie samenbrengt, doopt vanaf nu de competitie om in de ION Hockey League.

De THL en de Belgische projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder ION hebben een samenwerking gesloten die onmiddellijk ingaat en minstens tot juni 2024 loopt. De ambitie van de ION Hockey League is om uit te groeien tot de beste en meest vooraanstaande hockeycompetitie ter wereld.

Zes jaar geleden zag de Top Hockey League het levenslicht. Met ION krijgt de THL voor het eerst een title partner. Na het ruime partnership met diverse tv-zenders (Proximus, Telenet, VOO, Sporza en BX1) is dit het eerste grote sponsorship van deze omvang voor de THL. De ION Hockey League omvat de ION Men’s League en de Belfius Women’s League. De kampioenschappen worden beslist in de ION Hockey Finals.

“Een hoofdsponsor van dit kaliber is van wezenlijk belang voor de verdere ontwikkeling van de Top Hockey League”, zegt THL-voorzitter Cedric Deleuze. “Het is geweldig om te zien dat zo’n ambitieus bedrijf zich aansluit bij onze sport en samen met ons een nieuw hoofdstuk wil schrijven in de professionalisering van het clubhockey in België. Onze missie is heel duidelijk: we willen de beste hockeycompetitie ter wereld worden, een spectaculaire en aantrekkelijke competitie die de beste spelers en speelsters, stafleden en scheidsrechters samenbrengt in de modernste faciliteiten en met een schema in harmonie met de internationale kalender.“

Kristof Vanfleteren, CO- CEO & Founder ION: “Toen Cedric en zijn team ons benaderden, waren we echt onder de indruk van de visie om de beste hockeycompetitie ter wereld te zijn. Bij ION zeggen we ook dat we ‘Best in Class’ willen zijn, dus daar matchen we al meteen. Daarnaast zijn we een nationaal bedrijf met projecten in belangrijke Belgische steden waar de ION Hockey League deelnemende clubs heeft. De naamsbekendheid die de titelsponsoring genereert zal ons helpen om ION nog beter onder de aandacht te brengen. We introduceren de ION Man van de match tijdens de TV-wedstrijden waarmee we de spelers extra in de kijker zetten. Ten slotte bieden de ION Hockey Finals ook een uniek evenementieel hospitalityplatform om klanten en medewerkers te verwelkomen. Al met al dus echt een compleet pakket voor ION.”

Davy Demuynck, CO- CEO & Founder ION: “Als snelgroeiend bedrijf zijn we altijd op zoek naar manieren om ons merk en klantenbestand te ontwikkelen. We hebben altijd het gevoel gehad dat hockey als sport goed resoneert met ons merk en de waarden waarin we geloven. Ten eerste is het een zeer eerlijke sport met grote sportwaarden zoals respect en sportiviteit. Ten tweede is het een familiesport met een sterk generatie-DNA. En tot slot, net als ION, doet hockey het goed en groeit het op het nationale en internationale toneel. Er lijkt een goede energie te zijn tussen alle belangrijke spelers in de sport en we willen helpen de passie door te geven.”

“In de voorbije jaren hebben we als THL structuur gebracht in onze competities en bruggen gebouwd tussen de clubs en de KBHB”, vult Michel Schuermans, bestuurder van de THL aan. “Nu kunnen we dankzij de steun van ION onze strategie verder uitrollen. De ION Hockey League is de THL 2.0! Met de middelen die we nu gaan hebben, kunnen we ons kampioenschap nog aantrekkelijker maken door nieuwe zaken te ontwikkelen. We willen in de eerste plaats onze digitale footprint vergroten met een nieuwe website en een gemeenschappelijk streaming platform. Door slimme camera’s te installeren kunnen we alle wedstrijden – althans degene die niet live op TV te zien zijn – streamen en automatisch hoogtepunten van alle wedstrijden genereren om te delen via onze verschillende kanalen.”

De ION Hockey League gaat volgende weekend terug van start met op zondag 27 februari (om 12u30) de wedstrijd Oree-Leuven, die live te bekijken is via de kanalen van Telenet, Proximus en VOO. De competitie eindigt met de ION Hockey Finals op 7 en 8 mei 2022 in Louvain-la-Neuve.