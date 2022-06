Red Lions en Red Panthers reageren met klinkende overwinningen, wel geen Belgische eindwinst in Pro League

Dat krijg je dan. De Red Lions en Red Panthers hebben met klinkende overwinningen gereageerd na het puntenverlies van zaterdag. De Belgische spelers en speelsters stonden allemaal op scherp.

De Belgische mannen zorgden voor een heus doelpuntenfestijn bij hun laatste opdracht in de Pro League. Nicolas De Kerpel brak de ban met iets minder dan zeven minuten te gaan in het eerste kwart. Zijn zevende treffer in de Pro League. Arthur De Sloover verdubbelde de score met een rake knal, nadat Hendrickx al tegen de paal had gevlamd. Hendrickx scoorde wel nog tweemaal en De Kerpel nog één keer: 0-5 dus.

Een duidelijk statement van de Red Lions, dat helaas net niet voldoende is om de Pro League te winnen. Om de eindwinst was het een tweestrijd tussen België en Nederland. Het puntenverlies uit de vorige wedstrijd tegen Engeland bleek cruciaal. Het is Nederland dat bij de mannen de Pro League op zijn naam schrijft.

RASIR BLINKT UIT BIJ RED PANTHERS

Bij de Red Panthers ging het gewoon om het nemen van revanche voor de nederlag van een dag eerder en dat lukte met brio. De Engelsen werkten ook wat mee: een voorzet van Judith Vandermeiren belandde via een Britse stick in doel. Justine Rasir en Stephanie Vanden Borre deden België verder uitlopen. Na de Engelse eerredder maakte Rasir nog enig mooi haar tweede doelpunt. Goed voor een duidelijke 1-4-eindstand.