Wat is het succesvolle recept van de Red Lions? "In 2006 moest ik nog uitleggen wat hockey was"

De Red Lions ontvingen woensdag op het Brusselse stadhuis de Nationale Trofee voor Sportverdienste. Dat is de meest prestigieuze trofee van het land.

De Belgische hockeymannen bekroonden zich op enkele maanden tijd tot wereld- en Europees kampioen. Exact een jaar geleden werden ze voor hun winst tegen Nederland op het WK uitbundig gevierd op de Brusselse Grote Markt. Woensdag stonden de Lions er opnieuw om de Nationale Trofee voor Sportverdienste in ontvangst te nemen.

Kapitein Thomas Briels was dan ook een uiterst tevreden man en verklapte ook het succesrecept van de ploeg. "We zijn een hecht geheel", legt Briels uit in HLN. "Dat komt omdat we ook al heel lang samenspelen. Bij is het één voor allen, allen voor één. Er zit ook talent in de groep, maar de mensen kennen misschien enkel Red Lions en geen individuele speler."

Opmars

De laatste jaren is het ledenaantal in de sport sterk toegenomen. "Dat zal zeker komen door onze prestaties. Meer dan vijftig procent meer leden ten opzichte van acht jaar geleden. En dan ook kinderen wiens ouders geen hockeyverleden hebben. In 2006 moest ik nog uitleggen wat hockey was. Nu hebben er meer dan een miljoen mensen onze finale bekeken."