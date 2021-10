Red Lions bouwen een feestje in de Pro League: Duitsland krijgt er liefst 6(!) om de oren

De Red Lions zijn nog altijd absolute wereldtop, dat moest Duitsland in de Pro League ondervinden. In de eerste wedstrijd sinds Tokio draaiden de olympische kampioenen de Mannschaft in de gehaktmolen. Het werd maar liefst 6-1.

Nadat Dockier het feest in Ukkel op gang had gebracht, bediende De Kerpel Charlier voor de 2-0. De jonge Ghislain pikte oo zijn doelpuntje mee. Een bedrijvige De Kerpel scoorde zelf twee keer in deze partij, met een opwippertje en een harde knal. Tussen de doelpunten van De Kerpel door zorgde Schachner voor de Duitse eerredder, als daar al van kan gesproken worden bij zo'n zware score. Vlak na de tweede treffer van De Kerpel deed Dohmen die score nog iets zwaarder uitvallen met de 6-1. DROOMDEBUUT Het werd zo een droomdebuut voor Michel van den Heuvel, de Nederlander die Shane McLead opvolgde als bondscoach van de Red Lions. Ook de vrouwen kenden succes tegen Duitsland: de Red Panthers wonnen met 1-0 door een strafcorner van Ballenghien.