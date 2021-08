OVERZICHT 05/08: Red Lions spelen finale, Thiam aan de leiding en Vidts vijfde in zevenkamp, De Ketele rijdt omnium

De Olympische Spelen in Tokio gaan onverminderd door. Ook donderdag komen er heel wat Belgen in actie.

Wil je weten wanneer de Belgen in actie komen, vannacht en morgen? Dit is het overzicht.

Alle ogen zijn gericht op de hockeymannen. Houden zij het zilver van Rio of maken ze er tegen Australië goud van?

In de atletiek komen Nafi Thiam en Noor Vidts uit op de tweede dag van de zevenkamp. Verspringen, speerwerpen en de 800 meter staan op het programma. Nafi Thiam kan haar titel verlengen, kan Noor Vidts een medaille pakken? Lees er HIER meer over.

Ook de 4 maal 400 meter bij de vrouwen komt in actie, net als Ismaël Debjani op de 1500 meter.

In het kajakken komen Hermien Peters en Lize Broekx in actie. Lees er HIER meer over.

Bij het baanwielrennen is het de beurt aan Kenny De Ketele. Lees er HIER meer over.

Manon De Roey golft de tweede van vier ronden.