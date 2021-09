Thomas Briels trekt stevige conclusie als Red Lion na Olympische Spelen

Hockeyspeler Thomas Briels stopt als international bij de Red Lions. Het management van Briels liet dat weten.

Briels speelde 359 keer voor de nationale hockeyploeg. Hij won met de ploeg alles wat er maar te winnen viel.

"Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, maar het maakt deel uit van het leven. Na 15 jaar en 359 caps heb ik beslist als olympisch kampioen te stoppen bij de Red Lions", verklaarde Briels op Instagram.

"Aan mijn ploegmaats, mijn beste vrienden: ik was droevig toen ik maandag voor de laatste keer met jullie in de kleedkamer zat. We hebben samen geschiedenis geschreven en voor herinneringen gezorgd. Jullie zitten voor eeuwig in mijn hart."