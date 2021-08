Wat heeft Arthur De Sloover nodig nu hij terug is? "Dringend naar de apotheek"

Arthur De Sloover pakte met de Red Lions de gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio.

Na zijn terugkomst in België moest Arthur De Sloover op zoek naar een apotheek. En het was best dringend te noemen.

“Ik kreeg tijdens de finale een bal op mijn rechterwijsvinger. Resultaat: een stuk van mijn vinger weg. Een vriend van mij is verpleger. Hij zal het verband vervangen door een nieuw exemplaar, zodat de wonde niet infecteert”, zegt De Sloover aan HLN.

Nu is het even tijd voor ontspanning. “We trekken zondagnamiddag met ploegmaats van de Red Lions en vriendinnen naar het festival WECANDANCE in Zeebrugge. Volgende week bezoek ik familie. En trek ik naar vrienden in Antwerpen. Komende vrijdag vertrek ik dan op reis met mijn vriendin Emma Verstraete, richting Provence.”