Gouden medaille voor de Red Lions! Ons land haalt het na zeer spannende finale via de Shoot-Out

Het is gelukt! De Red Lions zijn Olympisch kampioen geworden. In een zeer spannende finale haalde ons land het van Australië via de Shoot-Out. Na een 1-1 gelijkspel werd het 2-3 in de Shoot-Out voor de Red Lions.

De Red Lions en Australië waren aan elkaar gewaagd in de Olympische finale. In de eerste helft kregen beide landen enkele mooie kansen, maar doelpunten kregen we nog niet te zien. 0-0 was dus de tussenstand bij de rust. De tweede helft begon uitstekend voor de Red Lions, want na enkele minuten bracht Van Aubel ons land op voorsprong met een schitterend doelpunt. Hij deed een lobje over de doelman om de bal dan binnen te duwen: 1-0. In het laatste kwart deed Australië echter hetzelfde als de Red Lions. Ze zorgden namelijk snel voor een treffer, waardoor de gelijkmaker een feit was. Verder werd er niet meer gescoord en dus moest de Shoot-Out beslissen wie Olympisch kampioen werd. In de Shoot-Out konden onze Red Lions het beste om met de stress. Het werd uiteindelijk 2-3 en zo heeft ons land een tweede gouden medaille beet op de Olympische Spelen. Een zeer knappe prestatie van de Red Lions. Naast deze gouden medaille voor de Red Lions, kunnen er later vandaag nog enkele medailles bijkomen voor ons land. Zo staan Nafi Thiam en Noor Vidts voor hun laatste onderdeel op de zevenkamp. Thiam staat voorlopig aan de leiding, terwijl Vidts op de vijfde plaats staat. Rond 14u35 weten we of ook zij nog medailles kunnen pakken.