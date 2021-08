SPELEN 03/08: Red Lions treffen Australië in finale, drie Belgen in finale jumping, olympische titel voor Duplantis

Op 3 augustus komen opnieuw heel wat Belgen in actie op de Olympische Spelen. De Red Lions hzijn al zeker van een medaille na winst in de halve finale. Daarnaast komen ook Belgische olympiërs in actie in het kajak, de atletiek en de paardensport.