Scheidsrechterlijke blunder deert Red Lions niet: België op en over Spanje naar halve finales

De Red Lions hebben ondanks een scheidsrechterlijke blunder in hun nadeel Spanje geklopt en zich geplaatst voor de halve finales op de Olympische Spelen. Een medaille in het hockey is dus nog altijd mogelijk. Die staat in de volgende wedstrijd op het spel.

België haalde het van Spanje met 3-1. De Belgen kwamen 0-1 achter. De Spanjaarden dwongen De Sloover tot een owngoal, maar het schot was vertrokken buiten de cirkel. Het doelpunt moest dus afgekeurd worden, maar werd onbegrijpelijk goedgekeurd. HENDRICKX MAN VAN DE MATCH Aan de rust was het nog altijd 0-1. In de tweede helft zette België orde op zaken met drie goals. Telkens lag een strafcorner van Hendrickx aan de basis. Twee keer kreeg Hendrickx ook het doelpunt op zijn naam, tussendoor lukte Boon de 2-1 uit een rebound. Het zag er even niet goed uit, maar de Red Lions stoten door naar de halve finales en maken nog kans op een medaille.