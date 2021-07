Red Lions nog altijd ongeslagen en trekken met gelijkspel naar kwartfinales op Olympische Spelen

De Red Lions waren al zeker van groepswinst. Ook in de laatste poulewedstrijd bleven ze ongeslagen op de Olympische Spelen. Tweemaal kwamen ze tegen Groot-Brittanië terug van een achterstand. Het werd 2-2 en daar namen beide landen vrede mee.

Bondscoach McLeod gunde Gougnard rust met het oog op de kwartfinale tegen Spanje. In het begin van het tweede kwart kwam het openingstreffer op het bord: het waren de Engelsen die als eersten scoorden. Shipperley werkte van dichtbij af. Er volgde nog meer slecht nieuws voor de Belgen. Hendrickx kreeg een stick in het aangezicht en moest het terrein verlaten.

Later in de wedstrijd kwamen de Red Lions wel goed weg. De Britten kregen de bal opnieuw over de doellijn, maar de scheidsrechter zag het anders en valideerde het doelpunt niet. De Lions grepen na de pauze hun kans om opnieuw in de wedstrijd te komen: Boon knalde de 1-1 binnen. Kort hierna stond Groot-Brittanië echter opnieuw op voorsprong: Ansell rondde een tegenaanval af.

SPANJE VOLGENDE TEGENSTANDER

Opnieuw kwamen de Belgen langszij: Briels devieerde de 2-2 in doel. Door die gelijke stand stak Groot-Brittanië Nederland voorbij in de stand naar de derde plaats. De Britten acteeren in de slotfase dan ook nogal passief. Het werd dan ook een vrij saai einde, de score wijzigde niet meer. De Red Lions zijn alvast nog altijd ongeslagen op de Spelen, zaak om dat ook in de kwartfinale tegen Spanje zo te houden.