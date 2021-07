Red Lions pakken uit met uitstekende start en leggen na Nederland opnieuw straf buurland over de knie

De zware concurrentie in het begin van het olympisch toernooi deert de Red Lions niet. Nederland werd al verslagen met 3-1 en tegen Duitsland, toch ook een sterk hockeyland, haalden de Lions dezelfde cijfers boven. Het gedroomde scenario na twee wedstrijden.

Een schitterende start van de wedstrijd zette de Red Lions op weg naar succes tegen de Duitsers. Charlier toonde zich tweemaal uiterst efficiënt en zorgde zo voor een vroege 0-1 en 0-2. Duitsland had aanvankelijk dan wel wat meer balbezit, het kocht hier niets voor.

BELGIË CONTROLEERT NA VROEGE GOALS

Gesterkt door de dubbele voorsprong konden de Belgen de partij stilaan meer gaan controleren. Hendrickx, de hattrickheld van tegen Nederland, pikte ook nog zijn doelpuntje mee op strafcorner. Zo hing Duitsland helemaal in de touwen. De Mannschaft redde wel nog de eer door een tegentreffer van Häner.

Enig minpuntje bij de Lions was de enkelblessure van Nicolas De Kerpel. Voorlopig hebben de Red Lions voldoende in huis om ook de sterkere tegenstanders de baas te kunnen op deze Spelen. Hopelijk zet zich dat straks ook door vanaf de kwartfinales. De plek van België in die kwartfinales lijkt na deze twee zeges al verzekerd.