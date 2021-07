Red Lions maken indruk en winnen vlot eerste groepswedstrijd op Olympische Spelen tegen Nederland

De Red Lions hebben indruk gemaakt in hun eerste groepswedstrijd op de Olympische Spelen. Ze haalden het namelijk van Nederland met 3-1. Alexander Hendrickx was de grote man voor de nationale ploeg met een hattrick.

Meteen een lastige karwei voor de Red Lions op de Olympische Spelen. Ze moesten het in hun eerste groepswedstrijd namelijk meteen opnemen tegen Nederland. De Red Lions waren beter, maar Nederland kwam wel verrassend op voorsprong.

Toch kon onze nationale ploeg in het hockey de scheve situatie nog rechttrekken. Ze hebben het vooral te danken aan Alexander Hendrickx, want de speler was goed voor een mooie hattrick. Zo beginnen de Red Lions met een 3-1 zege uitstekend aan de Spelen.