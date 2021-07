Red Lions helemaal klaar voor olympische clash met Nederland na ruime zege in laatste oefenmatch

Laat de Olympische Spelen nu maar snel beginnen: de Red Lions zijn helemaal klaar om Nederland partij te geven in Tokio. Om de laatste puntjes op de i te zetten, oefenden de Lions nog tegen gastland Japan. Die wedstrijd eindigde op een klinkende overwinning.

De Red Lions hadden ook al in Tokio in een vriendschappelijk treffen huidig olympisch kampioen Argentinië geklopt met 1-0. Dan moest het tegen Japan nog een stukje vlotter gaan en dat was ook zo. België legde een rustig meesterschap aan de dag.

GEEN TEGENTREFFER

Ook een pluspunt is dat de ploeg er defensief ook zeker staat. Opnieuw werd geen enkel tegendoelpunt toegestaan. De Kerpel brak tegen Japan de ban. De Sloover stelde de zege veilig door de score te verdubbelen. Hendrickx legde de eindstand vast op strafcorner.

Belangrijkste voor de Red Lions is wellicht om aanvaller Tom Boon zo snel mogelijk weer fit te krijgen. De hockeyploeg zal ook tijdens de openingsceremonie van de Spelen vertegenwoordigd worden, want Félix Denayer mag samen met atlete Nafi Thiam de Belgische vlag dragen.