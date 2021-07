Red Lions kloppen huidige olympisch kampioen en zijn klaar om een gooi te doen naar goud

De Red Lions zijn klaar om een gooi te doen naar olympisch goud. De titel van olympisch kampioen behoort voorlopig nog toe aan Argentinië. Nog heel even. In een oefenpartij lieten de Lions alvast zien de Argentijnen wel aan te kunnen.

Dat is anders dan op de vorige Olympische Spelen: in 2016 in Rio was Argentinië met 4-2 te sterk, waardoor de Belgen het met een zilveren medaille moesten stellen. Onder een lodende zon gaven België en Argentinië mekaar in Tokio opnieuw partij.

DOCKIER BESLIST DE MATCH

De oefenwedstrijd werd wel ingekort tot twee keer twintig minuten. In de eerste helft was er niet veel te beleven. Na de pauze kwam België beter voor de dag en dat resulteerde in de overwinning. Een rake knal van Sébastien Dockier zorgde voor het enige doelpunt: 1-0.

Voor de Red Lions beginnen de Olympische Spelen zaterdag al. Dan geven ze omstreeks 16u45 Belgische tijd Nederland partij.