🎥 Tampa Bay verovert opnieuw de Stanley Cup en is voor het tweede jaar op rij kampioen na knappe clean sheet

Tampa Bay heeft het opnieuw voor mekaar gekregen: het verovert de Stanley Cup en is voor het tweede jaar op rij kampioen in de NHL. Dat is de Amerikaanse ijshockeycompetitie. In 2020 rekende Tampa Bay af met Dallas in de Finals, dit jaar was het te sterk voor Montréal.

Tampa Bay eindigde derde in de Central-Conference en Montréal vierde in de North-conference: toch haalden beide ploegen de Stanley Cup Finals. Voor Tampa Bay was dat al voor het tweede jaar op rij, nadat het vorig jaar kampioen werd. Tampa Bay won de eerste twee (thuis)wedstrijden in de Stanley Cup Finals met 5-1 en 3-1. Vervolgens ging het met 3-6 winnen in Montreal. De Canadiens stonden dus met hun rug tegen de muur, want wie het eerst vier wedstrijden won, rijfde de titel binnen. Montreal redde zijn vel door Game 4 met 3-2 te winnen na verlengingen. In de vijfde finalewedstrijd heeft Tampa Bay het wel kunnen afmaken. Colton maakte in het tweede kwart het enige doelpunt en schonk zijn team zo een 1-0-overwinning. Ook voor goali Vasilevskiy was er een heldenrol weggelegd, want hij verrichte 22 saves.