Red Panthers doen wat mannenploeg ook lukte en behalen medaille op het EK

In navolging van de Red Lions konden de Red Panthers proberen om hetzelfde te doen: een medaille pakken op het EK. De Panthers moesten dan wel in de kleine finale nog voorbij Spanje. Dat lukte ook: de Panthers komen met brons naar huis.

Het wedstrijdbegin was over het algemeen wat slordig, maar België was wel de gevaarlijkste ploeg. Onze vrouwen dwongen enkele strafcorners af. Die resulteerden echter niet meteen in een doelpunt. In het tweede kwart lukte het wel om te scoren. Barbara Nelen mikte vanuit een scherpe hoek de 1-0 in doel. Spanje ging nadien wat druk zetten. Desondanks kon België met een voorsprong naar de kleedkamers.

In de tweede helft was het aan de Spaanse hockeyvrouwen. Die werd niet gevonden en het waren toch de Panthers die het volgende doelpunt maakten. Raye zorgde met een deviatie voor 2-0. Het zag er niet meteen naar uit dat Spanje nog terug in de match ging komen, maar in het begin van het vierde kwart tikte Jimenez toch de 2-1 binnen.

BALLENGHIEN STELT MEDAILLE VEILIG

Heel even opnieuw spanning dus, maar Ballenghien nam die met een rake knal weer weg: 3-1. Voor Spanje was dat de doodsteek. De Red Panthers veroverden de bronzen medaille, een mooi succes voor de Belgische damesploeg.