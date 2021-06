Red Lions nemen revanche: bronzen medaille betekent einde van EK met positieve noot

De Red Lions keren dan toch terug van het EK met eremetaal: de bronzen medaille is voor de Belgen. In de halve finales hadden de Lions in de shoot-outs verloren van Nederland. Engeland werd geklopt in de strijd om de derde plaats.

Nochtans hadden de Red Lions in de groepsfase nog verrassend verloren van Engeland. Tijd voor revanche dus en dat vond ook Boon, die de openingstreffer scoorde. België kreeg nog kansen om de score verder uit te diepen, maar lieten deze onbenut. Dan kan je al eens het deksel op de neus krijgen: Dat gebeurde via een strafcorner van Ward. TWEE TREFFERS VAN BOON Aanvoerder Briels nam dan zijn verantwoordelijkheid: hij devieerde een schot van Van Aubel door de benen van de Engelse doelman. Na een tweede treffer van Boon via strafcorner konden de Belgen de bronzen medaille al ruiken. Toch was de buit nog niet helemaal binnen. Ward knalde nogmaals raak op strafcorner: 2-3 dus. Verder dan dat geraakten de Engelsen ook niet. De Red Lions kunnen dan toch met een EK-medaille verderwerken richting Olympische Spelen.