Halve finales EK hockey het eindstation voor de Red Panthers na nederlaag tegen Nederland

De Red Panthers zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het EK hockey. Onze nationale ploeg bij de vrouwen verloor in de halve finales van Nederland met 3-1.

De Red Panthers maakten een goede indruk tegen Nederland, maar de Nederlanders konden al vroeg een eerste doelpunt meepikken. Matla zorgde snel voor de 1-0 en Nederland kon zelfs met een 2-0 gaan rusten na een score van Albers

In de tweede helft kwamen de Red Panthers even terug in de wedstrijd met een aansluitingstreffer, maar van Maasakker legde uiteindelijk de 3-1 eindstand vast. Zo gaat Nederland naar de finale van het EK hockey en is België uitgeschakeld.