Geen finale op EK hockey voor Red Lions: onze nationale ploeg verliest van Nederland na shoot-outs

Nederland heeft zich geplaatst voor de finale van het EK hockey. In de halve finale schakelden de Nederlanders onze nationale ploeg uit na shoot-outs. Het werd namelijk een 2-2 gelijkspel.

Onze Red Lions namen het in de halve finales van het EK hockey op tegen Nederland en het werd al snel duidelijk dat het geen eenvoudige wedstrijd ging worden. De Kerpel bracht de Red Lions wel op voorsprong, maar Van Ass zorgde snel voor de 1-1 gelijkmaker.

Meteen daarna hetzelfde spelbeeld. Hendrickx zorgde via een strafcorner voor een 1-2 voorsprong, maar opnieuw kwamen de Nederlanders terug via een strafcorner van Janssen. 2-2 en dus shoot-outs. Daarin was Nederland uiteindelijk te sterk en zo zijn zij geplaatst voor de finale van het EK hockey.