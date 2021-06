Hendrickx leidt doelpuntenfestival: Red Lions herpakken zich met negen(!) goals en gaan naar halve finales EK

De Red Lions liepen op het EK aan op een verrassende nederlaag tegen Engeland. Herpakken was dus de boodschap, want de derde groepsmatch zou beslissen over kwalificatie voor de halve finales. Dat deden ze ook met brio: de Red Lions scoorden liefst negen keer tegen de Russen.

Na de laatste groepsmatch van België stond Engeland - Spanje nog op het menu. Om al zeker te zijn van een plek in de halve finales, moesten de Lions dus winnen van Rusland met vier goals verschil. De Belgen lieten er geen gras over groeien: Aubel scoorde al in de openingsminuut en en Hendrickx knalde raak op strafcorner. Na een treffer van De Kerpel en de tweede van Hendrickx was de beoogde marge reeds een feit.

België ging gewoon door op zijn elan: De Sloover maakte er met een gekruist schot 5-0 van. Ook Rusland deed mee aan het spektakel: Nadyrsjin milderde tot 5-1. De Red Lions reageerden daar onmiddellijk op: Van Aubel devieerde het schot van Gougnard in doel. Dat was de ruststand.

HATTRICK VAN HENDRICKX

Boon had in de eerste helft al verschillende keren op het scorebord kunnen komen, in de tweede helft lukte het dan toch. Koerajev scoorde aan de overkant uit het niets de 7-2. België hield zijn voet echter niet van het gaspedaal. Hendrickx maakte zijn hattrick compleet en Briels scoorde na samenspel met Kina: 9-2! Het ticket voor de halve finales op het EK is binnen.