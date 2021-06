Ballenghien toont Red Panthers opnieuw de weg: eerste overwinning op het EK is een feit en met een ruime score

Nadat Ballenghien de Red Panthers een mooi punt bezorgde op het EK tegen Duitsland, gingen ze op zoek naar meer. In de tweede EK-wedstrijd moest Italië voor de bijl. Zo geschiedde ook: de Red Panthers versloegen de Squadra met .-..

De Red Panthers speelden een goed openingskwartier met enkele kansen op een eerste treffer. Die bleef aanvankelijk nog uit, na het eerste kwart stond het nog steeds 0-0. In het tweede kwart scoorde België wel: een strafcorner werd opzij gelegd en Ballenghien - opnieuw zij - mikte tussen de benen van een verdedigster in doel: 1-0. Dat was ook de ruststand.

In het begin van de tweede helft werd de score verdubbeld. Raye rondde een aanval af door de benen van de Italiaanse doelvrouw. Gerniers had de pech dat een doelpunt van haar onterecht werd afgekeurd. Het zou echter toch nog een ruime Belgische zege worden, want de vermoeide Italiaanse dames konden steeds minder weerstand bieden.

TWEE TREFFERS VAN BALLENGHIEN

Na alweer een variatie na strafcorner scoorde De Mot de 3-0. De strafcorners bleven opleveren: Ballenghien knalde haar tweede treffer van de dag in de kruising: 4-0. Met deze score doen de Red Panthers even goed tegen Italië als Engeland, één van de concurrenten voor één van de eerste twee plaatsen in de groep.